Мэр Новосибирска Локоть рассказал о своем отношении к Rammstein

Глава Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как относится к творчеству группы Rammstein.

В Новосибирске 21 сентября должен был пройти концерт CAGMO «Симфония Rammstein», но против него выступили общественники, и выступление отменили. Мэр Новосибирска кратко рассказал, как он сам относится к группе, чью музыку не захотели слушать некоторые жители города.

По словам Анатолий Локтя, он не знаком лично с творчеством немецкой рок-группы Rammstein. В этом он признался на еженедельной встрече с прессой.

Против выступления симфонического оркестра CAGMO Rock Orchestra, который исполняет композиции популярных музыкальных групп, а также сюиты из видеоигр и аниме, выступили общественники Сибирской правозащитной группы «Радетель». Правозащитник Иван Квасницкий также отметил, что концерт должны были отменить из-за того, что Rammstein поддержал Украину после начала СВО.