NASA объявило дату конца света

Появились научные данные, свидетельствующие о конце света.

Кадзуми Одзаки из Университета Тохо в Японии и Кристофер Рейнхардт из NASA создали систему экзопланет в рамках сотрудничества по поиску жизни на других планетах. Используя эту симуляцию, они смогли определить дату и причину конца жизни на Земле.

Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, срок жизни Земли составляет от 1,08 миллиарда до 1,14 миллиарда лет. После этого атмосфера Земли исчезнет из-за солнечной радиации, что приведет к уничтожению всей жизни.

Одзаки и Рейнхардт отмечают, что их исследование основано на уже существующих данных, а также на новой информации и методах исследования, полученных от коллег. Они провели около 400 000 моделирований, чтобы подтвердить свои выводы. Они считают, что продолжительность жизни Земли составляет менее 1,5 миллиарда лет. В этот период богатая кислородом атмосфера станет неустойчивой из-за солнечной радиации, что приведет к снижению содержания кислорода до невозможного для жизни уровня.

Однако представители NASA признают, что их модели не учитывают множество биогеохимических и климатических процессов, которые могут повлиять на продолжительность жизни Земли. Поэтому точная дата конца света может быть раньше или позже рассчитанного срока. Согласно экспертам, в настоящее время дата конца света может находиться в промежутке между 1 080 002 021 и 1 140 002 021 годами.