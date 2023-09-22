Нацпроект позволит увеличить в полтора раза производство акриловых ванн в Новосибирской области

Уже 100 предприятий в Новосибирской области стали участниками национального проекта «Производительность труда» — компании наращивают выпуск российской продукции и импортозамещение услуг.

«Мы достигли важного результата — технологии бережливого производства и улучшение производительности труда внедряют уже 100 крупных предприятий Новосибирской области. После ухода иностранных компаний с российского рынка участники нацпроекта «Производительность труда» содействуют наращиванию выпуска российской продукции, а центры компетенций выполняют важнейшую функцию импортозамещения консалтинговых услуг. Общая численность персонала предприятий — участников национального проекта «Производительность труда» в Новосибирской области — более 20,5 тысячи человек, суммарная выручка предприятий составляет более 140 млрд рублей», — сообщил врио министра экономического развития региона Лев Решетников.

Производитель изделий для ванных комнат «СибПласт» стал сотым предприятием в Новосибирской области, вступившим в национальный проект. Компания планирует нарастить количество выпускаемых изделий в полтора раза. Товары продаются оптом и в розницу на территории всей страны, а также экспортируются в Казахстан, Белоруссию, Армению, Таджикистан, Молдову, Киргизию и др. страны. Предприятие подписало соглашение с министерством экономического развития Новосибирской области, которое курирует нацпроект в регионе. Также соглашение подписано с Агентством инвестиционного развития региона – эксперты Регионального центра компетенций АИР будут помогать команде предприятия оптимизировать процессы. Чтобы повысить производительность труда, в компании планируется сократить сроки изготовления продукции, выстроить чёткую систему приоритетности выполнения заказов, грамотно организовать рабочее пространство в цехах.

«Уже несколько лет мы активно развиваем производство: создаем новые рабочие места, закупаем новое оборудование, строим дополнительные складские и производственные помещения, увеличиваем ассортимент выпускаемой продукции. Основная цель участия в проекте — увеличение количества выпускаемой продукции на 50% — до 20 тысяч изделий в месяц. Для этого необходимо приобрести новое оборудование, модернизировать действующие производственные линии, поэтому мы рассчитываем получить льготный займ от ФРП», — говорит коммерческий директор предприятия Алексей Зиборов.

Новосибирская область реализует нацпроект с 2019 года. Всего за период реализации проекта от предприятий Новосибирской области поступило заявок от более чем 150 предприятий по пяти отраслям, к настоящему моменту в разной стадии реализации проекта находятся 100 крупных компаний: обрабатывающие производства — 75, сельское хозяйство — 8, торговля — 9, строительство — 4, транспорт и логистика — 4. С наращиванием объемов продукции повышаются доходы предприятий и растет уровень заработных плат. В настоящее время Минэкономразвития России прорабатывает вопрос продления нацпроекта до 2030 года и расширения отраслей: планируется вхождение предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения.