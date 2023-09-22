Новосибирский офицер предупредил об изменениях в ходе СВО в октябре

Комбат «Веги» из Новосибирска Андрей Панфёров высказался о спецоперации.

В интервью Сиб.фм командир батальона «Вега» Андрей Панфёров отметил, что октябрь будет решающим месяцем для анализа ситуации и принятия дальнейших решений в СВО. По словам Панфёрова, приезд Эрдогана и отправка американских военных свидетельствуют о том, что глобальные политики серьезно относятся к этой проблеме.

Командир также отметил ракетный удар по Севастополю, который он рассматривает как демонстрацию военных возможностей противника. Он подчеркнул, что боевые действия продолжатся и затишья в ближайшее время не ожидается. Панфёров не исключил возможности проведения конфиденциальных переговоров, но заявил, что пока рано говорить об окончании спецоперации в текущей обстановке.

Командир также подчеркнул, что Россия не собирается уступать свои территории, независимо от того, когда завершится спецоперация. Он отметил, что планы на будущее можно будет рассматривать только после выполнения текущих задач российскими войсками и достижения новых этапов в операции.

Ранее командир «Веги» Панфёров рассказал о деятельности своего сына в рамках спецоперации.