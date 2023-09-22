Новосибирским пенсионерам выплатят 50 000 рублей в декабре 2023 года: кому они положены

Пенсию в размере 50 тысяч рублей выплатят пенсионерам из Новосибирска в декабре 2023 года.

В декабре 2023 года некоторые пожилые люди из Новосибирска получат пенсию в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.

Как отметили в ведомстве, единовременная выплата положена ветеранам Великой Отечественной войны, получившим медаль «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 19 сентября. Дополнительную выплату утвердили в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады 27 февраля 2024 года.

В СФР уточнили, что деньги поступят на счета пенсионеров в декабре 2023 и январе 2024 года.

«Её получат и российские ветераны, постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии, а также награждённые жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья», — говорится в сообщении.

Сейчас в Новосибирской области живут 177 жителей блокадного Ленинграда. Напомним, что блокада Ленинграда длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. За это время там погибло от 600 тысяч до 1,5 млн человек.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что в октябре 2023 сумма пенсионных выплат для нескольких категорий россиян вырастет до 40 тысяч рублей.