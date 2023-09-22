Новосибирскую область накроет снегом на этих выходных

На выходных Новосибирскую область засыпет снегом.

С 21 сентября жителей Новосибирской области ожидает арктический холод из Ханты-Мансийска до +2 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

По данным метеорологов, в ближайшие дни в Москве сохранится теплая погода. Так, на 21 сентября прогнозируется ночью от +8 до +10 градусов, а днём термометры покажут до +21 градуса. Такая же погода ожидается и в пятницу, 22 сентября.

23 сентября погода изменится. Ночью будет от +7 до +9 градусов, а днём показатель повысится до +12 градусов. В субботу также ожидаются дожди и грозы.

До +2 градусов с возможными заморозками похолодает ночью 24 сентября. Днём температура составит от +9 до +11 градусов.

Напомним, что в Новосибирске стал известенграфик включения отопления в 2023 году.