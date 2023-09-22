Под Новосибирском построят модульные гостиницы для туристов

Среди гостиниц будут стеклянные дома и барн-хаусы.

В Новосибирской области собираются построить модульные гостиницы. Это будут необычные стеклянные дома и барн-хаусы (амбарные небольшие дома в особом стиле).

В Минэконоразвития России объявили победителей отбора на предоставление субсидий бизнесменам. Они займутся возведением гостиниц для туристов. Восемь проектов Новосибирской области получат в качестве поддержки 373,9 млн рублей.

Инвестор внесет 50 процентов от стоимости. Субсидию выделят частями. Одну часть в 2023 году, а другую — в 2024.

В течение двух лет в загородном комплексе на реке Качимовка построят 51 дом и СПА-комплекс.

На берегу бердского озера появится глэмпинг. В него войдут 54 модульных дома в стиле барн-хаус.

В курорт-отеле в Маслянино возведут 51 стеклянный дом. Гостей начнут принимать и зимой, и летом.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирской области на выходных обещают снег.