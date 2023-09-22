Размер пенсии в октябре 2023 года возрастёт до 40 тысяч рублей

До 40 тысяч рублей возрастёт размер пенсии в октябре 2023 года.

Сумма пенсионных выплат для нескольких категорий граждан вырастет до 40 тысяч рублей в октябре 2023.

Как отметили в Пенсионном фонде РФ, прибавку в 10,5% получат бывшие военные с пенсионным стажем. Размер выплаты зависит от рода войск.

Кроме того, пенсию пересчитают бывшим сотрудникам полиции, МЧС, прокуратуры, таможни и тем, кто уже получает пенсию по выслуге лет.

Рядовые, старшины и прапорщики получат надбавку на две тысячи рублей в месяц. Старшему составу (от офицеров до полкоаников) стоит рассчитывать на дополнительную выплату в размере четырёх тысяч рублей в месяц.

Гражданских пенсионеров тоже ждёт повышение пенсии с 1 января 2024 года. Как сообщает портал СФР, неработающие пожилые россияне получат ежемесячную надбавку к пенсии на 5,3 процента в месяц.

Напомним, что в Новосибирске появился рейтинг худших больниц города.