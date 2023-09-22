Стали известны подробности жестокого избиения беременной женщины в Новосибирске

В Новосибирске раскрыли детали жестокого избиения беременной женщины.

21 сентября в Новосибирске раскрыли детали жестокого избиения беременной женщины на Коломенской улице в Дзержинском районе Новосибирска. Очевидцы сообщили корреспонденту «Сиб.фм», что 31-летний Роман Г. избивал и держал на цепи в частном доме гражданскую жену.

По словам местных жителей, подозреваемого задержали в восемь часов утра. Он находился в неадекватном состоянии. Обнажённый мужчина громко кричал и разбивал всё подряд.

«Про него мало кто знает: сильно буйный не был, но мог иногда орать дома», — рассказывает источник «Сиб.фм».

Как ранее отметил собеседник «Сиб.фм», в момент удержания женщина была в положении и после случившегося потеряла ребёнка.

Сообщение о женских криков из гаража Дзержинского района поступило в отдел полиции 20 сентября.

По словам потерпевшей, ночью гражданский муж приковал её в гараже и избивал разными предметами.

Мужчину задержала полиция. Прежде его уже обвиняли в грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас подозреваемый находится в специализированном медицинском учреждении. Женщину госпитализировали.

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