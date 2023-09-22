Стоимость выпускного для 11-классников доходит до 120 тысяч рублей

В Новосибирске проводят выпускные с ведущим за 120 тысяч рублей.

В Новосибирске стоимость выпускного для 11-классников может достигать 120 тысяч рублей. Об этом пишет МК-Новосибирск.

Мать одной из 11-классниц Светлана рассказала, что ведущие, предлагающие свои услуги, неизвестны, однако просят за свои услуги большие деньги. Она считает, что это является теневым бизнесом.

По её словам, стоимость выпускного составляет 20 тысяч рублей с одного родителя, включая услуги ведущего и ресторан. Кроме того, взрослым приходится доплачивать 4500 рублей за посещение торжества. Она также отмечает, что выбор ресторана происходит по желанию родителей, а не учеников, что вызывает недовольство у учащихся.

Новосибирский ведущий выпускных объяснил, что программа длится 5 часов и включает в себя работу ведущего с диджеем. Для учеников организуется развлекательная программа, в которой принимают участие подростки и их родители, а также проводятся массовые интерактивы и час танцев под музыку.

Стоимость услуги Михаила составляет 120 тысяч рублей. Перед праздником он может приехать на собрание родительского комитета и обсудить детали проведения мероприятия.