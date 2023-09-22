Суд в Новосибирске арестовал полицейского по делу о «крышевании» игорного бизнеса

Суд в Новосибирске отправил начальника ОЭБиПК Дмитрия Шило в СИЗО.

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО начальника ОЭБиПК Управления МВД Дмитрия Шило. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм из зала суда.

Бывший глава ОЭБиПК подозревается в «крышевании» игорной деятельности. Среди задержанных есть сотрудник этого же подразделения из Заельцовского района Максим Абрамов, а также экс-руководитель городского подразделения ОЭБиПК Андрей Хомин.

Сегодня, 22 сентября, суд изберет меру пересечения оставшимся фигурантам дела.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске начальник Центрального ОБЭП Умеров задержан после получения взятки.