Суд в Новосибирске арестовал полицейского по делу о «крышевании» игорного бизнеса

Суд в Новосибирске отправил начальника ОЭБиПК Дмитрия Шило в СИЗО.
Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО начальника ОЭБиПК Управления МВД Дмитрия Шило. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм из зала суда.
Бывший глава ОЭБиПК подозревается в «крышевании» игорной деятельности. Среди задержанных есть сотрудник этого же подразделения из Заельцовского района Максим Абрамов, а также экс-руководитель городского подразделения ОЭБиПК Андрей Хомин.
Сегодня, 22 сентября, суд изберет меру пересечения оставшимся фигурантам дела.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске начальник Центрального ОБЭП Умеров задержан после получения взятки.