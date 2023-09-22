Опубликован топ-3 самых дорогих особняков Новосибирска

В топ входят особняк с прудом и водопадом, Коттедж с озером с рыбами и мраморной лестницей и «Замок» со СПА и кинозалом.

В Новосибирске появились три самых дорогих особняка на рынке недвижимости. Информацию об этих домах опубликовали на популярном сервисе для размещения объявлений.

1. Роскошный особняк в Заельцовском парке — 133 млн рублей

Первым в нашем списке является роскошный особняк, расположенный в живописном Заельцовском парке, всего в шести километрах от центра города. Этот недвижимый объект представляет собой истинное воплощение роскоши и комфорта. Его общая площадь составляет впечатляющие 24 сотки, и к нему ведет асфальтированная дорога, а территория огорожена каменным лицевым забором.

На участке можно насладиться многолетними деревьями, включая сосны, ели, кедры и ивы, создавая уединенную атмосферу вдали от городской суеты. На территории также располагается живописный пруд с кувшинками и камышами, придающими ему особую привлекательность.

2. Коттедж в поселке Мочище с озером и роскошной мраморной лестницей — 109 990 000 рублей

На втором месте в нашем списке находится роскошный коттедж в поселке Мочище Новосибирского района, на улице Лесная Поляна. Этот дом в классическом стиле имеет общую площадь 938 квадратных метров, включая три этажа и два вспомогательных помещения.

На территории участка имеется гараж на три машины, а внутри вы найдете кухню и гостиную с итальянским деревянным гарнитуром. Весь дом оборудован подогревом полов, а мебель и люстры выполнены в итальянском стиле и изготовлены из муранского стекла. Этот коттедж предлагает комфорт и роскошь на высшем уровне.

3. "Замок" со SPA и кинозалом в ЖСК Доверие — 102 млн рублей

На третьем месте в нашем списке – невероятный "замок" в ЖСК Доверие в Заельцовском районе Новосибирска. Этот коттедж площадью 590 квадратных метров впечатляет своим роскошным дизайном и обилием удобств. Он расположен вблизи живописного соснового бора, всего в пяти минутах ходьбы от площади Калинина.

Участок земли облагорожен и оформлен в стиле ландшафтного дизайна. Внутри коттеджа есть уникальное SPA-пространство и кинозал.