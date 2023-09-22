У россиян отвисла челюсть при виде макияжа 74-летней Пугачёвой: «Как женщина легкого поведения»

Критиковать звезд отечественного шоубизнеса – наше всё. Особенно если поведение этих «звёзд» идёт вразрез общественному мнению, как в случае с Аллой Пугачёвой.

Пуританкой Алла Борисовна никогда не была. Напротив, за ней прочно закрепился статус эпатажной и своевольной женщины, поступающей по велению сердца и не обращающей внимание на мнение окружающих. Что ж, имеет полное право!

Однако не всем это по вкусу пришлось, учитывая отъезд, больше похожий на побег за бугор. Волна хэйта накрыла Пугачёву уже с головой. Сторонников у неё всё меньше и меньше с каждым днём. Но характер палкой не перебьёшь, говорили в старину, и Алла упорно продолжает следовать своему сердцу, эпатируя публику даже за порогом 74 лет.

Каждое её появление на публике – это непредсказуемое событие. На этот раз Примадонна сразила пользователей сети Интернет, куда попали её свежие фото, кричащим макияжем в стиле «рок» (привет из бурного романа с Кузьминым). Фалловеры сразу же «захэйтили» стареющую певицу: «Вот это роковуха!», «Необычно видеть вас в таком образе, я в шоке», «Мне кажется, вы староваты для такого макияжа, слишком эпатажно», «Как женщина легкого поведения» — самые приличные комментарии под фото.