Удачный старт ракеты «Союз-2.1а» с новосибирской символикой на Байконуре восхитил сибиряков — фоторепортаж

Свидетелями запуска пилотируемого корабля «Союз МС-24» и ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» стали новосибирская делегация во главе с мэром Анатолием Локтем, а также учащиеся Аэрокосмического лицея и Большого новосибирского планетария.

Визит по приглашению Роскосмоса произошел не случайно, ведь в честь юбилея города на третью ступень «Союз-2.1а» нанесли символику 130-летия Новосибирска. Такое событие подтверждает вклад столицы Сибири в космическую индустрию.

Новосибирская символика появилась на ракете-носителе «Союз-2.1а» впервые. Фото предоставлено мэрией Новосибирска

Среди знаменитых горожан особое место теперь занимает первый космонавт Новосибирска Анна Кикина. Гордится наш город и Юрием Кондратюком – знаменитым ученым. Оба они стали почетными жителями города в дни празднования юбилея в июне этого года.

Анна Кикина одарена не только красотой, но и неуемной страстью к исследованию космоса. 5 октября 2022 года она впервые совершила космический полет на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX.

В настоящее время Анна Кикина единственная женщина в российском отряде космонавтов, в ее честь назван новосибирский планетарий. Пример сибирячки подтверждает, что только благодаря устойчивости и упорству можно добиться своей мечты.

Космонавт Анна Кикина — первая женщина космонавт из Новосибирска. Фото: Роскосмос

К слову, мечта у ребят из Аэрокосмического лицея Новосибирска и учащихся большого планетария оказаться на космодроме «Байконур» сбылась. Побывав на стартовой площадке ракеты и увидев экипаж нынешних космонавтов, они очень вдохновились для своих будущих исследований.

Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорал О’Хара ответили на вопросы журналистов. Фото предоставлено мэрией Новосибирска

Лицеисты вместе с мэром и другими членами делегации с замиранием сердца ожидали пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а». До этого ребята видели только копии подобных летательных аппаратов.

Учащиеся аэрокосмического лицея Новосибирска. Фото: Мария Гусева

Многие помнят, что раньше, когда СССР только начинал познавать просторы космоса, запуск ракеты был настоящим праздником. Люди собирались вместе, чтобы разделить радость и восторг друг с другом. Уверенность в том, что перед ними открываются новые горизонты, наполняла каждое сердце надеждой и вдохновением.

Запуск ракеты — зрелищное событие. Фото предоставлено мэрией Новосибирска

Вот и на космодроме «Байконур» 15 сентября, когда запуск ракеты стал обычным делом, сердца новосибирцев переполняли чувства восторга и гордости от причастности нашего города к покорению космоса.

«Огонь! И ракета пошла-пошла, медленно, набирая ход. Потрясающее зрелище! Это самое сильное впечатление! Наши ребята были счастливы. Может быть, у них проснётся любовь, появится желание продолжить изучать космос», ─ рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть поделился впечатлениями после поездки на Байконур. Фото предоставлено мэрией Новосибирска

Отметим, что не только запуск ракеты понравился сибирякам. Программа на космодроме Байконур получилась насыщенная.

Гости посетили монтажно-испытательный комплекс ракеты-носителя «Протон – М», а также «Гагаринский старт» — пусковую площадку на космодроме, с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль «Восток»...

Новосибирская делегация во время экскурсии. Фото предоставлено мэрией Новосибирска

Памятник Юрию Гагарину на Байконуре тактично напомнил всем, что небо – не предел, и что каждый сможет достичь невозможного, преодолевая все трудности. Его автор новосибирский монументалист — Олег Песоцкий.

Одна из достопримечательностей Байконура – памятник Юрию Гагарину. Фото предоставлено мэрией Новосибирска

Особое вдохновение появилось после посещения домиков Королева и Гагарина. Домик Сергея Королева, отца отечественной космонавтики, является своего рода святыней для всех, кто гордится достижениями нашей страны в космической области. В этих стенах жил и работал человек, который стоял у истоков создания первых спутников, реактивных двигателей и ракет, открывших путь в неведомые просторы Вселенной.

Домики Сергея Королева и Юрия Гагарина на Байконуре. Фото предоставлено мэрией Новосибирска

А домик Юрия Гагарина тоже обладает своей особой энергетикой. Это место, где первый человек в космосе жил перед своим историческим полетом. Здесь он готовился к миссии, изучал системы и приводил в порядок свои мысли. Стены так и пронизаны его смелостью, верой и стремлением подарить человечеству новые горизонты.

Дом, где жил космонавт Юрий Гагарин перед полетом. Фото предоставлено мэрией Новосибирска

Отметим, что наследие Байконура и всего СССР в освоении космоса имеет огромное значение для всего человечества. Новосибирск, в свою очередь, его заводы и научные институты принимают участие в освоении космоса и вносят свой вклад в реализацию проектов, поистине гордясь своими выдающимися земляками.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть делает запись в Книге почетных гостей музея г.Байконур, где теперь хранится макет стелы «Новосибирск – город трудовой доблести». Фото предоставлено мэрией Новосибирска

Жители столицы Сибири намерены продолжать вносить свою лепту в создание инновационных технологий, ведь звание «Город трудовой доблести» — это не только признание заслуг предшественников, но и стимул для дальнейшей работы.