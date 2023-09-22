сегодня
22 сентября, 22:45
пробки
3/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 96.04 | eur 102.2
сегодня
22 сентября, 22:45
пробки
3/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 96.04 | eur 102.2
сегодня 21:11
спорт

В ХК «Сибирь» вернулся воспитанник клуба 27-летний Михаил Назаров

Фото: соцсети Михаила Назарова

Ранее Назаров играл за «Нефтехимик».

Хоккейные клубы «Сибирь» и «Нефтехимик» объявили о совершении сделки. В результате обмена, в составе «Нефтехимика» теперь будет игрок, который ранее не был выбран ни одним из клубов и находился в Списке отказов — Никита Сетдиков.

Никита Сетдиков — молодой хоккеист, который дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста». Его прошлый сезон за «Нефтехимик» был весьма успешным.

С другой стороны обмена, в Новосибирск возвращается 27-летний нападающий Михаил Назаров, воспитанник клуба «Сибирь». Михаил провел четыре сезона в молодежной команде «Сибирские снайперы», а затем перебрался в Казахстан и выступал за «Алматы». После этого он провел два сезона в клубе ВХЛ «Учалы» и дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста». Последний сезон он провел в составе «Нефтехимика», где продемонстрировал хорошую игру.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Сибирском дерби «Сибирь» выиграла омский «Авангард».

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в