В ХК «Сибирь» вернулся воспитанник клуба 27-летний Михаил Назаров

Ранее Назаров играл за «Нефтехимик».

Хоккейные клубы «Сибирь» и «Нефтехимик» объявили о совершении сделки. В результате обмена, в составе «Нефтехимика» теперь будет игрок, который ранее не был выбран ни одним из клубов и находился в Списке отказов — Никита Сетдиков.

Никита Сетдиков — молодой хоккеист, который дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста». Его прошлый сезон за «Нефтехимик» был весьма успешным.

С другой стороны обмена, в Новосибирск возвращается 27-летний нападающий Михаил Назаров, воспитанник клуба «Сибирь». Михаил провел четыре сезона в молодежной команде «Сибирские снайперы», а затем перебрался в Казахстан и выступал за «Алматы». После этого он провел два сезона в клубе ВХЛ «Учалы» и дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста». Последний сезон он провел в составе «Нефтехимика», где продемонстрировал хорошую игру.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Сибирском дерби «Сибирь» выиграла омский «Авангард».