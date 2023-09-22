В луганском Беловодске открылся современный МФЦ при поддержке Новосибирской области

В МФЦ отметили, что луганское отделение вышло на уровень других МФЦ по России.
В Беловодске Луганской области открылось отделение Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), отремонтированное Новосибирской областью. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на пресс-службу МФЦ ЛНР.
«Здание оснащено пандусом для маломобильных групп населения, мебелью, оборудованием, пожарной и охранной сигнализациями. Теперь людям будет намного уютнее подавать заявления на получение государственных услуг и получать результаты», — рассказали в пресс-службе.
В МФЦ отметили, что отделение в Беловодском районе "вышло на уровень и стандарты отделений МФЦ других регионов Российской Федерации".
Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске завершают сезон ремонта дорог.