В луганском Беловодске открылся современный МФЦ при поддержке Новосибирской области

В МФЦ отметили, что луганское отделение вышло на уровень других МФЦ по России.

В Беловодске Луганской области открылось отделение Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), отремонтированное Новосибирской областью. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на пресс-службу МФЦ ЛНР.

«Здание оснащено пандусом для маломобильных групп населения, мебелью, оборудованием, пожарной и охранной сигнализациями. Теперь людям будет намного уютнее подавать заявления на получение государственных услуг и получать результаты», — рассказали в пресс-службе.

В МФЦ отметили, что отделение в Беловодском районе "вышло на уровень и стандарты отделений МФЦ других регионов Российской Федерации".

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске завершают сезон ремонта дорог.