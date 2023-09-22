В Новосибирске комбат «Веги» Панфёров объяснил, кому была выгодна смерть Пригожина

Комбат «Веги» Андрей Панфёров из Новосибирска предположил, кому была выгодна гибель главы ЧВК «Вагнер» Пригожина.

В Новосибирске комбат элитного батальона «Вега» Андрей Панфёров рассказал в интервью «Сиб.фм», кому была выгодна смерть главы ЧВК «Вагнер».

Самолёт с Евгением Пригожиным разбился под Тверью 24 августа. Однако до сих пор ходят слухи, что это было спланированное убийство.

«Конфликт с Шойгу и Герасимовым у Пригожина, безусловно, был. О том, что в деле главы ЧВК всё ложь или накаты, как сейчас говорят, это не имеет никакой почвы. Но было очень много лиц, которые хотели его убрать. Думаю, всё-таки эта была диверсия. Потому что с чего бы вдруг самолёт летел и крыло отстегнулось и он упал», — объяснил Панферов.

Ранее командир батальона «Вега» назвал причины неспособности ВСУ пробить «линию Суровикина».