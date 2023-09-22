В Новосибирске на Северном объезде образовалась огромная пробка

В Новосибирске на Северном объезде образовалась пробка из-за ремонта дороги.

На Северном объезде образовалась огромная пробка 22 сентября. Об этом пишет МК-Новосибирск со ссылкой на читателей.

По их словам, протяженность затора составляет около 4-5 километров, начиная от Родников.

«Северный объезд стоит, лучше ехать через Каткова или Очистные», — отметил один из жителей.

Сибиряки утверждают, что огромная пробка из-за дорожных работ. Они возмущаются, что его начали делать в пятницу, когда все едут домой или на дачу.

«Колом стоит как с левого, так и с правого берега. Дорога частично буграми, частично ремонтируют. И ещё пятница, к вечеру станет хуже», — негодуют водители.