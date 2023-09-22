В Новосибирске назвали топ худших больниц города

Жители Новосибирска поделились своими проблемами при обращении в местные больницы, высказывая жалобы на грубое отношение медицинского персонала и недостаточные условия в палатах.

На вершине антирейтинга с оценкой всего 1,9 звезды оказалась Городская клиническая больница №34 на улице Титова. По мнению посетителей, в этой больнице отсутствует надлежащее лечение, а условия для пациентов оставляют желать лучшего.

Одна из пациенток, Валерия Б., заявила: «Лечения как такового нет — капельницы да кардиограмма. Помыться негде. Колясок нет. Похоронка, а не больница».

Следующей в рейтинге оказалась Городская инфекционная клиническая больница №1 на улице Семьи Шамшиных с оценкой в 2,2 звезды. Пациенты жаловались на долгое ожидание врача и некачественное питание.

Больница №2, специализирующаяся на туберкулёзных заболеваниях и находящаяся на улице Петропавловской, получила оценку 2,3 звезды. В отзывах упоминается плохое отношение к больным и недостаточные условия пребывания.

Городская центральная больница №4 в Пашино оценена в 2,4 звезды. Посетители жаловались на сложности с дозвоном до регистратуры и качество работы врачей, а также на отсутствие информации у главврача о текущих происшествиях в больнице.

На пятое место антирейтинга попала Обская центральная городская больница с оценкой в 2,5 звезды. В отзывах посетителей преобладает недовольство грубым обращением специалистов.

Кроме того, обсуждается и работа бригад скорой помощи, с которыми также возникают конфликты.

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