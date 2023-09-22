В Новосибирске образовалась 20-километровая пробка на Северном объезде

Пробку оценивают в 8 баллов из 10.

Вечером в пятницу, 22 сентября, на Северном объезде Новосибирска образовалась огромная пробка, протяженностью в 20 километров.

На Северном объезде произошли две аварии, которые затруднили движение. Кроме того, обозначены два места, где проводились ремонтные работы на дороге, и одно место, где произошло сужение проезжей части.

Общую обстановку с пробками в городе Новосибирске "2ГИС" оценивает на данный момент в 8 баллов из 10.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске образовалась огромная пробка.