В Новосибирске планируют увеличить производство акриловых ванн

Увеличить производство хотят засчет национального проекта.

В Новосибирской области производитель изделий для ванных комнат «СибПласт» собирается увеличить объемы выпускаемой продукции в полтора раза — до 20 тысяч изделий в месяц. Увеличить производство хотят с помощью участия в нацпроекте «Производительность труда». Об этом сообщило Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.

«Для этого необходимо приобрести новое оборудование, модернизировать действующие производственные линии, поэтому мы рассчитываем получить льготный займ от ФРП», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Временный глава Минэкономразвития региона Лев Решетников рассказал, что «СибПласт» стал 100-м крупным предприятием, которое вошло в национальный проект. Компании, повышающие производительность труда, выполняют функцию импортозамещения консалтинговых услуг.

Ранее Сиб.фм сообщало, что новосибирский крематорий прокомментировал арест 50 ниш скорби за долги.