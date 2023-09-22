В Новосибирске породистая собака покусала 14-летнюю девочку

Нападение произошло на улице Барьерная в Советском районе города.

Породистая собака напала на 14-летнюю школьницу В Новосибирске возле дома девочки. Об этом сообщает VN.ru.

Инцидент произошел на улице Барьерная в Советском районе города. Как рассказали местные жители, пес породы американская акита живет в частном секторе. Люди отмечают, что животное часто гуляет по улицам без хозяина.

В этот раз пес напал на 14-летнюю девочку. По словам очевидцев, животное вцепилось в руку школьницы. Примечательно, что все это время за происходящим наблюдал хозяин собаки. Однако он никак не помог, а просто ремонтировал дом.

На крики девочки выбежала одна из жительниц многоквартирного дома. Женщина кричала и тгоняла пса. Позже прибежали другие соседи. Все вместе они прогнали собаку.

Пес убежал от дома. Хозяину удалось поймать животное только спустя 30-40 минут. Местные отметили, что хозяин не наказал пса, а приласкал.

Ранее Сиб.фм сообщало, что пьяная жительница Новосибирска попыталась зарезать свою знакомую.