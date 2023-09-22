В Новосибирске предупредили о штормовом ветре 23 сентября

МЧС Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре.

Жителей Новосибирской области предупредили о штормовом ветре, который придет в регион 23 сентября. Экстренное предупреждение основано на прогнозе Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В субботу, 23 сентября, в НСО ожидаются сильные дожди, грозы, град. Ветер усилится до 17-22 м/с, местами до 25 м/с. Также в регионе похолодает.

Из-за сильного ветра возникает риск обрыва линий связи и электропроводов. Могут упасть аварийные деревья, может быть нарушена работа общественного транспорта, дорожных и коммунальных служб. Увеличится риск ДТП. Водителей просят проявлять крайнюю осторожность.

При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, убрать лёгкие вещи с балконов и подоконников. Также в условиях сильного ветра возрастает риск пожаров: возгорания распространяют значительно быстрее.

Пешеходов на улицах просят не приближаться к деревьям, эстакадам, рекламным щитам, надземным трубопроводам и ветхим строениям.

Обо всех происшествиях МЧС просит сообщать по телефонам 112, 101, 051 и 218-22-32.