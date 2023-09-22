В Новосибирске произошла массовая драка из-за избиения матери с грудным ребёнком

На Забалуева в Новосибирске мужчина ударил женщину с грудным ребёнком.

Вечером 21 сентября возле дома №90 на улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска мужчина ударил мать с грудным ребёнком. В результате развязалась массовая драка. Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На видео видно, как рядом стоящий мужчина решил заступиться за женщину. Он попытался поговорить с нападавшим. В ответ на это агрессор два раза ударил мужчину по лицу.

Ему на помощь прибежал прохожий и брызнул нападавшему перцовым баллончиком в лицо. Агрессора задержали местные жители и передали сотрудникам полиции.

«Вызвали полицию в 18:00, до её приезда удерживали индивида силами мужиков со двора», — рассказывает подписчик.

По словам очевидцев, полицейские приехали только спустя три часа. Автор поста отмечает, что на 102 и 112 звонил весь дом.

Нападавший мужчина кидался на людей и пытался укусить полицейских. Правоохранители забрали его в отдел.

Напомним, что в Новосибирске мужчина держал на цепях в гараже и избивал свою беременную гражданскую жену.