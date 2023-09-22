В Новосибирске резко выросли цены на шаурму

Цена на мясо для шаурмы в городе выросла на 40 процентов.
В сентябре этого года в Новосибирске выросли цены на шаурму. Об этом сообщил Телеграм-канал «Ненаучный Академгородок».
Сотрудникик стритфуда рассказывают, что рост цен связан с ростом себестоимости шаурмы.
В Новосибирске цена на мясо увеличилась на 40 процентов. Остальные ингридиенты подорожали на 37,5процентов. Соус для шаурмы — на 25 процентов.
Так в «Шаверме № 1» на улице Крылова стандартная шаурма без сыра теперь стоит 220 рублей вместо 180.
Ранее Сиб.фм сообщало, что школьники будут наблюдать за медведями при помощи видеомониторинга.