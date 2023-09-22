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общество культура

В Новосибирске стартовал фестиваль документального кино Beat Weekend

Фото: пресс-служба Beat Weekend

Открытие фестиваля документального кино Beat Weekend состоялось в Новосибирске. Событие произошло, вчера, 21 сентября.

Отметим, что данный фестиваль проводится ежегодно. Он привлекает поклонников современного документального кино, интересующихся актуальной культурой, музыкой и новыми технологиями.

Фото В Новосибирске стартовал фестиваль документального кино Beat Weekend 2

В столице Сибири мероприятие открыла философская лента «32 звука», которую представил продюсер и музыкант Slavа Marlow. Мнение об этом показе зрители выразили в своих соцсетях.

Фото В Новосибирске стартовал фестиваль документального кино Beat Weekend 3

24 сентября состоится просмотр фильма о режиссере Дэвиде Линче. Кинокартина носит название «Линч/ОЗ». 27 сентября пройдет показ фильма режиссера Александра Абатурова «Рай», рассказывающего о лесных пожарах в Якутии.

Известно, что фестиваль продлится до 1 октября. Основными площадками в Новосибирске будут кинотеатр «Победа» и «КАРО 10 Галерея».

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Карина Чиркова
Журналист

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