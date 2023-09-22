В Новосибирске врачи НИИТО им. Цивьяна сделали операцию бойцу СВО с пластиной в голове

После восстановления, военный хочет вернуться на передовую.

В Новосибирске врачи НИИТО имени Цивьяна сделали операцию бойцу специальной военной операции (СВО) с пластиной в голове. О результатах сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

После восстановления мужчина собирается вренуться в зону боевых действий.

Житель Новосибирска Алексей — ветеран боевых действий в Чечне. Около года назад, когда в России объявили частичную мобилизацию, он сам пришел в военкомат. Вскоре сибиряк отправился в зону СВО в качестве разведчика.

Алексей рассказывает, что зимой этого года года велись боевые действия недалеко от города Сватово в Луганской области. 15 февраля Алексей и его подразделение попали под минометный обстрел. Бойцы укрылись в блиндаже. Однако рядом с блиндажем лежало много брёвен, подготовленных для перекрытия. Из-за обстрела эти брёвна посыпались и посыпались Алексею на голову и ноги.

Ранее у бойца была черепно-мозговая травма. Ему делали трепанацию и установили титановую пластину. Когда на голову Алексея упали бревна, то пластину в черепе сдвинуло с места.

Военнослужащему оказали помощь на месте. Затем его перенаправили в госпиталь.

В апреле этого года в Новосибирске врачи нейрохирургического отделения Иван Копылов и Евгений Ступак провели первую операцию. Медики удалили пластину и выполнили пластику твёрдой мозговой оболочки аутотрансплантантом. Также бойцу прооперировали колено. Сейчас Алексей восстанавливается.

Ранее Сиб.фм сообщало, что Глоба дал неутешительный прогноз по военному конфликту.