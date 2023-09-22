В Новосибирске юристы и эксперты УФАС рассказали о новых правилах рекламы в интернете и штрафах

В Новосибирске прошел семинар, посвященный правильному размещению рекламы в интернете и избежанию штрафов. Организатором мероприятия выступил медиахолдинг «Сиб.фмGroup», а участие приняли представители более 70 компаний.

Закон, устанавливающий требования к интернет-рекламе, начал действовать с 1 сентября 2022 года. Однако был предоставлен переходный период для того, чтобы участники рынка могли ознакомиться с новыми правилами и разобраться с токенами маркировки. С 1 сентября 2023 года начались штрафы для нарушителей закона, но опросы показывают, что не все разобрались с новыми правилами.

«Мы организовали семинар с привлечением экспертов высокого уровня, чтобы помочь бизнесу разобраться с новыми правилами и требованиями. Останавливать бизнес-процессы, в том числе продвижение и рекламу, никто не хочет, но при этом всех пугают штрафы. Наш холдинг методично работает в рамках нового закона с прошлого года. Вместе с федеральными партнерами мы прорабатываем самые проблемные моменты, ищем оптимальные схемы работы. Поэтому мы решили провести такой семинар с разъяснениями юристов, разбором кейсов и наглядными примерами», — говорит директор медиахолдинга Сиб.фмGroup Марина Волк.

На семинаре выступили эксперты, включая главного эксперта отдела рекламы управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области Виталия Строгина, руководителя юридической компании «Кучеренко и Помельцев» Богдана Кучеренко, юриста юридической консалтинговой компании «Юсконсалт» Веру Сорокину, маркетолога-стратега и директора по маркетингу компании "ALC Group" Москва Анну Дрылёву, а также эксперта центра «Мой бизнес» Новосибирской области и интернет-маркетолога Олесю Сизых. Участники семинара имели возможность задать вопросы спикерам. В итоге семинар был признан максимально полезным для всех, кто работает с интернет-рекламой.