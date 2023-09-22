В Новосибирске за год снесли более 700 самовольных объектов

Все объекты были общей площадью 16,6 тысяч квадратных метров.

В Новосибирске продолжается борьба с незаконными объектами, установленными в городе без разрешений. Еженедельно десятки нестационарных сооружений, включая гаражи, ларьки различного размера, торговые павильоны и парковочные столбики демонтируют. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

В прошлом году в Новосибирске убрали более 700 нестационарных объектов общей площадью 16,6 тысяч квадратных метров.

Начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов отметил, что благодаря планомерной борьбе с такими объектами, ситуация в городе улучшилась, но не разрешилась полностью. В городе бывали такие случаи, когда у предпринимателей было более 30, 50 и даже 100 незаконных объектов. Хорошунов отметил, что таких случаев уже гораздо меньше.

Собственники нестационарных объектов попытались оспорить решение городской комиссии по вопросам демонтажа в суде, однако ни одно из решений суда не оказалось в их пользу. В мэрии подчеркнули, что суды используют обеспечительные меры как процедуру затягивания, и ни разу не отменили решение о демонтаже или узаконили незаконные объекты.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в луганском Беловодске открылся современный МФЦ при поддержке Новосибирской области.