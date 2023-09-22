В Новосибирске завершают сезон ремонта дорог

Рабочие уложили нижний слой покрытия и установили бордюрный камень.

В Новосибирске подрядчики подводят итоги успешных работ по восстановлению дорожного полотна на участке дороги, протяженностью 750 метров, начиная от улицы Выборной и направляясь в сторону села Новолуговое. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Дорога, где проводились работы, представляет собой альтернативный выезд из Первомайского района в Октябрьский. Она является популярным маршрутом для многих автомобилистов в случае пробок на других дорогах.

Мэр Новосибирска Анатолий Локть подчеркнул, что основной причиной задержек в начале работ стала ведомственная разобщенность, а также то, что не весь участок дороги находился в муниципальной собственности.

В настоящее время все необходимые работы по фрезерованию и замене старого основания новым выполнили. Также работники уложили нижний слой покрытия и установили бордюрный камень.

Работы выполняет организация ООО «Дорсиб». Компания приступила к работам в конце июня этого года. Планируется, что весь ремонт завершится к началу октября текущего года.

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