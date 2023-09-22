В Новосибирской области на выходных обещают снег

Однако сразу после снега начнется потепление.

В ближайшие выходные в Новосибирскую область придет первый снегопад. Однако увидеть его можно будет только ночью или рано утром. Пока поверхность почвы еще слишком теплая. Поэтому снег сразу расстает после выпадания. Об этом сообщает VN.ru со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

Дождя и мокрый снег прогнозируется в ночь на воскресенье, 24 сентября, а также понедельник. Ночью в воскресенье температура составит до +5. Однако днем она будет колебаться до +6...+11.

В понедельник ночью в некоторых районах установятся отрицательные температуры. Метеорологи ожидают до -1...+4.

Похолодание не будет долгим. В течение дня температура начнет расти от +7 до +12 местами, до +17. А во вторник вновь станет теплой.

В конце сентября вновь прогнозируют холод. Однако без снегопада. В целом среднесуточная температура будет держаться около нормы — для Новосибирской области это +7 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске предупредили о штормовом ветре 23 сентября.