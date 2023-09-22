Вице-мэру Новосибирска Скатову не удалось обжаловать штраф за клевету

В Дзержинском районном суде Новосибирска рассмотрели жалобу адвоката вице-мэра Артёма Скатова – ему не удалось добиться отмены штрафа в 30 000 рублей за клевету.

Дзержинский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на приговор мирового судьи 7-го участка в эту пятницу, 22 сентября. 12 июля этого года вице-мэру Новосибирска вынесли обвинительный приговор.

Чиновника признали виновным в клевете. Согласно материалам дела, в феврале 2023-го депутат Госдумы Дмитрий Савельев подал заявление в полицию по поводу статьи, опубликованной в Telegram-канале "Государь" под названием "Деньги или власть". В материале утверждалось, что депутат Госдумы подкупает членов горсовета и связан с одной из местных коммерческих фирм. Савельев заявил о клевете, и было возбуждено уголовное дело.

Артём Скатов не признавал вину ни на этапе следствия, ни в суде. В последнем слове он просил его оправдать. Прокуратура запросила для чиновника 200 часов обязательных работ. Однако суд, признав чиновника виновным по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета), назначил ему штраф в размере 30 000 рублей.

Но адвокаты Скатова не согласились и с этим видом наказания и обжаловали его в вышестоящей инстанции – Дзержинском районном суде. Заседание состоялось сегодня, 22 сентября.

«По итогам рассмотрения апелляционной жалобы приговор в отношении Скатова оставлен без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения»,

- сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.