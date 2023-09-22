Всем пожилым россиянам выплатят 13-ую пенсию ко дню рождения

Тринадцатую пенсию планирует назначить пожилым россиянам.

Всем пожилым россиянам хотят назначить тринадцатую пенсию ко дню рождения. Об этом сообщили в «РИА Новости».

Законопроект о ежегодной дополнительной выплате уже внесли на рассмотрение в Государственную думу. Тринадцатая пенсия будет соразмерна сумме ежемесячной выплаты.

Как сказано в документе, дополнительная выплата поможет пенсионерам отметить свой день рождения.

В случае принятия законопроекта, деньги получат работающие и неработающие граждане, получающие страховую пенсию, пенсию по гособеспечения и военные пенсионеры.

Напомним, что сумма пенсионных выплат для нескольких категорий граждан вырастет до 40 тысяч рублей в октябре 2023.