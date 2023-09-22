«Ждать придётся долго»: что известно об арестованных в Новосибирске полицейских из ОЭБиПК

Сегодня, 22 сентября, в Центральном районном суде Новосибирска прошла череда громких арестов: за решёткой оказались как бывшие, так и действующие полицейские. Корреспондент Сиб.фм узнал, на что рассчитывают обвиняемые в коррупции борцы с экономическими преступлениями.

Скандал с арестом полицейских начался в декабре прошлого года. Тогда задержали начальника Центрального ОБЭП Александра Умерова. Борец с экономическими преступлениями был задержан с поличным с крупной взяткой.

А уже через несколько дней, перед наступлением Нового года, высокопоставленный полицейский оказался в СИЗО. Ему вменили часть 3 статьи 290 УК РФ. Следом за Александром Умеровым в СИЗО попал и предприниматель Владимир Костюченко, обвиняемый в даче взятки. По версии следствия, он платил по несколько сот тысяч рублей за «крышевание» подпольного казино. Предполагалось, что сумма «взносов» доходила до 1 миллиона рублей.

Уже перед самым Новым годом, в последних числах декабря, в СИЗО попал и начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) межмуниципального отдела полиции «Новосибирский» Анатолий Семёнов.

Этот полицейский попал в поле зрения правоохранителей по вине своего подчинённого, который якобы также получил деньги за покровительство бизнесменам: схема одна и та же – предпринимателей якобы предупреждали о грозящих проверках.

Грянули массовые московские проверки: возбуждено было 8 уголовных дел, четверо полицейских были уволены. Больше всего претензий было как раз к отделам экономической безопасности и противодействия коррупции.

Заговорили...

Но, как выяснилось в сентябре, клубок начал распутываться и дальше. Александр Умеров так и остаётся в СИЗО, ему уже четыре раза продляли арест. А накануне стало понятно, что руководитель районного ОЭБиПК заговорил.

После его показаний, в сентябре, аресты продолжились. Так, первым был задержан бывший руководитель ОЭБиПК Управления МВД России по Новосибирску Андрей Хомин. Он поспешил уволиться несколько месяцев назад, когда начались громкие аресты. Сейчас его причастность к взяточничеству обозначил Александр Умеров.

Сегодня судьи в Центральном районном суде работали в три руки одновременно. В другом кабинете решалась судьба другого, действующего начальника ОЭБиПК Управления МВД Дмитрия Шило.

Третьим был Максим Абрамов, который долгое время руководил ОЭБиПК по Заельцовскому району, а в момент задержания возглавлял отдел №3 ОЭБиПК по Новосибирску. Все трое арестованных полицейских, которых суд отправил в СИЗО, предпочитали крепко держать язык за зубами.

«Ждать придётся долго...»

Бывшего руководителя ОЭБиПК по Ленинскому району Дениса Фетисова привезли отдельно, примерно на 2 часа позже. Он был более словоохотлив, но отметил, что устал от разговоров.

В коридоре его ждала девушка, которая отрицала, что кем-то приходится бывшему оперуполномоченному. Однако когда ей удалось переговорить с экс-полицейским с глазу на глаз, она заявила, что будет его ждать.

«Ждать придётся долго»,

- обронил фразу Денис Фетисов.

Уже перед тем, как его конвой увёл из зала заседания, он рассказал бывшим коллегам, дежурившим в суде, что в подразделениях ОЭБиПК Новосибирска сейчас страшный «недокомплект».