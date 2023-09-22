Житель Читы украл телефон и перевел на свой счет 63 тысячи рублей

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Житель Читы украл из кармана незнакомца телефон и перевел себе 63 тысячи рублей. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Обстоятельства пропажи смартфона пострадавший вспомнить не смог. Однако правоохранителям удалось выяснить, что денежные средства задержанный украл с помощью онлайн-банка.

За кражу в отношении читинца возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, дело об автокражах на 12,5 миллиона рублей передали в суд Новосибирска.