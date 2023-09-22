Звезда «Реальных пацанов» оказался на СВО

Актёр, сыгравший одного из героев популярного российского сериала, находится в зоне СВО.

Актер Александр Килин, известный по сериалу "Реальные пацаны" и фильму "Географ глобус пропил", оказался в зоне проведения спецоперации после того, как был осужден за убийство 19-летней студентки.

Как сообщает E1.RU, предполагается, что артист отправился туда добровольцем и в настоящее время находится в госпитале с полученными ранениями. По данным источника, у Килина лопнули обе перепонки, а также он почти полностью потерял слух.

Восьмь лет назад Килин был приговорен к 18 годам лишения свободы за изнасилование и убийство девушки, которая училась в Высшей школе экономики. Согласно следствию, он нанес жертве двенадцать ударов камнем по голове. Тем не менее, актер всегда отрицал свою вину. С 2015 года он отбывал наказание в исправительной колонии № 1 города Соликамска.