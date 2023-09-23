Экономист Переславский заявил, что осенью нацвалюта РФ укрепится до 93 рублей за доллар

Рубль может укрепиться благодаря потребности предприятий в покупке рублей для уплаты налогов.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский предсказывает укрепление российского рубля до уровня 93 рублей за доллар в ближайшие три недели. Об этом пишет «Ридус».

По словам Переславского, рубль может укрепиться благодаря потребности предприятий в покупке рублей для уплаты налогов, а также в свете роста цен на нефть на мировых рынках. В дополнение к этому, российские власти могут ввести меры валютного контроля с целью ограничить отток капитала через дружественные страны.

С 1 октября Россия также планирует ввести экспортные пошлины, зависящие от курса рубля, на широкий спектр товаров. Эксперт отмечает, что существует возможность продолжения ослабления рубля, особенно если глобальная экономика войдет в стагнацию и цены на нефть упадут. В перспективе рубль, вероятно, продемонстрирует боковую тенденцию, что предполагает относительную стабильность курса без значительных изменений, заключил Переславский.

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