ГИБДД прокомментировали массовое ДТП в Новосибирске

Среди пострадавших один ребенок.

В Госавтоинспекции Новосибирска прокомментировали массовое ДТП в городе.

«Водитель мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем Мерседес S, двигался по улице Ипподромская, в сторону улицы Фрунзе и напротив дома 73 по улице Ипподромская (Державина), не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (световая опора), после чего совершил выезд на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Джак, автомобилем Хендай Солярис, автомобилем Ниссан Тиида», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали водитель автомобиля Мерседес, водитель и пассажир автомобиля Ниссан Тиида, доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется. Среди пострадавших один ребенок. На месте работает наряд ДПС. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске на Ипподромской произошло массовое ДТП.