ХК «Сибирь» и «Нефтехимик» обменялись нападающими

Обмен нападающими совершили хоккейные клубы «Сибирь» и «Нефтехимик».

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» и нижнекамский «Нефтехимик» совершили обмен нападающими. Об этом сообщили в паблике «ХК Сибирь (Новосибирская область)» в социальной сети «ВКонтакте».

Как отметили в пресс-службе, в Новосибирск вернётся 27-летний форвард Михаил Назаров. В свою очередь Никита Сетдиков, ранее помещённый в список отказов и не выбранный другими клубами, переезжает в Нижнекамск.

Михаил Назаров на протяжении четырёх сезонов играл за команду «Сибирские снайперы». Затем он перешел в Алматы, а в 2018 году провел два сезона в клубе ВХЛ «Учалы».

В сезоне 2020/2021 Назаров дебютировал в КХЛ за «Автомобилист» — там он провёл восемь матчей. Затем хоккеист выступал за «Ладу» в ВХЛ и с 2022 года стал игроком «Нефтехимика».

За нижнекамскую команду Назаров провел 66 матчей регулярного чемпионата, забросив пять шайб и отдав 20 результативных передач, а также сыграл четыре матча в плей-офф.

В этом сезоне Назаров забросил одну шайбу в восьми матчах.

Ранее «Сиб.фм» выпустил фоторепортаж первого матча «сибирского дерби», в котором ХК «Сибирь» обыграл омский «Авангард».