ХК «Сибирь» обменяла Сетдикова в «Нефтехимик»

27-летний Назаров снова вернется в Новосибирск и будет выступать за ХК «Сибирь».

Хоккейные клубы «Сибирь» и «Нефтехимик» объявили об официальном обмене нападающими перед новым сезоном. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского клуба в официальной группе в «ВКонтакте».

27-летний форвард Михаил Назаров возвращается в Новосибирск и присоединится к составу ХК «Сибирь». В 2022 году Назаров провел 66 матчей регулярного чемпионата за «Нефтехимик» из Нижнекамска. В тот сезон на его счету было 5 заброшенных шайб, 20 результативных передач, а также 4 матча в плей-офф.

В текущем сезоне Михаил Назаров пока записал на свой счет всего 1 заброшенную шайбу после 8 сыгранных матчей.

Ранее Сиб.фм сообщало, что «Сибирь» обыграла «Авангард» в первом матче «сибирского дерби».