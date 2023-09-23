Новосибирский офицер рассказал об освобождении пленных бойцов СВО

Командир батальона «Вега» из Новосибирска описал процесс освобождения военнопленных.

Военнослужащие из Новосибирской области оказались в плену на Украине, сообщил командир батальона «Вега» Андрей Панферов в интервью журналистам Сиб.фм Group. Он рассказал о процессе освобождения пленных в зоне СВО.

По словам Панферова, освобождение пленных происходит через уполномоченного по правам человека и с помощью специальных служб и министерства обороны, которые занимаются обменом военнопленными. Однако, процесс занимает много времени из-за необходимости согласования списков пленных с обеих сторон.

Командир батальона «Вега» также не исключил, что в плену могут находиться военнослужащие из Новосибирской области, но точное количество пленных неизвестно. Он отметил, что попадание в плен может произойти не только в результате ранения или падения в бою, но и из-за самостоятельного решения солдат связаться по телефону, что привлекло внимание противника и привело к их захвату.

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