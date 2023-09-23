Школьница уронила телефон на зарядке в ванну и умерла

В Ростовской области 13-летняя девочка умерла в ванне от удара током.

Школьница из Новочеркасска умерла в ванне от удара током в Ростовской области. Об этом сообщили в ростовском УСКР.

13-летняя девочка принимала ванну и поставила смартфон на зарядку. Всё это время гаджет был в её руках.

В один момент она уронила телефон ванну. Школьницу сильно ударило током, в результате чего она моментально скончалась.

Сейчас проводят судебно-медицинскую экспертизу и выясняют детали произошедшего.

Напомним, что семилетнего мальчика, выпавшего с восьмого этажа в Новосибирске, перевели из реанимации в обычное отделение. Его состояние улучшилось.

Ранее жительница Кировского района Новосибирска многократно ударила ножом свою знакомую. Вторая осталась жива.