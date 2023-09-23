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общество

В какие дома дадут тепло 25 и 26 сентября в Новосибирске, рассказали в СГК

Фото: СГК

В Новосибирске в ближайшие дни начнётся подача тепла в дома.

Новосибирск готовится к началу отопительного сезона, который стартует в понедельник. Согласно плану, с 25 по 26 сентября будет проведен первый этап подключения квартир горожан к системе отопления. Выбор даты обусловлен приближающимся похолоданием.

В настоящее время тепло уже поступает в 1012 объектов, включая 518 школ и 201 медицинское учреждение. Жители могут проверить информацию о подключении отопления в ближайшее время на сайте СГК.

В воскресенье синоптики Западно-Сибирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозировали первый снег, сопровождаемый дождем. Другие сервисы также предсказывают дождь и понижение температуры. Однако к середине следующей недели ожидается потепление.

Напомним, накануне в Новосибирске отопление подключили в 297 учебных учреждениях.

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Диана Джафарова
журналист

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