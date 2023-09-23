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экономика общество

В Новосибирске экономист посоветовала откладывать 10% от дохода

Фото: Pexels.com

Эксперт предупреждает, что с ростом дохода будут расти и потребности.

Ведущий эксперт в области экономики Новосибирска Ольга Емельянова поделилась ценными советами для людей с ограниченным доходом. Она подчеркнула важность изменения мышления, которое часто убеждает людей в том, что они не могут себе позволить откладывать деньги. Емельянова утверждает, что это неправильное убеждение. Она считает что с ростом доходов будут расти и потребности, и откладывать станет только сложнее.

Для того, чтобы научиться копить, эксперт рекомендует выделять 5-10% от своего ежемесячного дохода на сбережения. Она отмечает, что важно выбирать сумму, которая будет подъемной и комфортной, чтобы не создавать излишних финансовых напряжений. Со временем, по мнению Емельяновой, появится азарт от наблюдения за ростом накоплений, и это замотивирует продолжать эту практику.

Ранее Сиб.фм сообщало, что Сибирь вошла в топ регионов-рекордсменов по выдаче льготной ипотеки за один день

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Игорь Кириченко
Журналист

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