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вчера 22:14
общество

В Новосибирске нашли пропавшего семилетнего мальчика живым

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

22 сентября мальчик вышел из дома и не вернулся.

Сегодня, 23 сентября, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» сообщили о том, что нашли семилетнего мальчика, который пропал в Кировском районе города Новосибирска.

Ребенка объявили пропавшим после того как он вышел из дома и не вернулся. Сразу после сообщения о его исчезновении, волонтеры и неравнодушные жители города присоединились к поисковой операции.

Ориентировки на мальчика были разосланы в местные СМИ и группы в социальных сетях.

Ранее Сиб.фм сообщало, что пропал семилетний мальчик.

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Игорь Кириченко
Журналист

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