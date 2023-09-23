В Новосибирске нашли пропавшего семилетнего мальчика живым

22 сентября мальчик вышел из дома и не вернулся.

Сегодня, 23 сентября, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» сообщили о том, что нашли семилетнего мальчика, который пропал в Кировском районе города Новосибирска.

Ребенка объявили пропавшим после того как он вышел из дома и не вернулся. Сразу после сообщения о его исчезновении, волонтеры и неравнодушные жители города присоединились к поисковой операции.

Ориентировки на мальчика были разосланы в местные СМИ и группы в социальных сетях.

Ранее Сиб.фм сообщало, что пропал семилетний мальчик.