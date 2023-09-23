В Новосибирске открыли вторую часть граффити «Страницы истории»

Вторую часть граффити «Страницы истории» открыли на Серебренниковской в Новосибирске.

22 сентября в центре Новосибирска открыли вторую часть граффити «Страницы истории». Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в своём Telegram-канале.

Проект томского художника Ильи Wince «Страницы истории» посвящён селу Кривощёково. Масштабный мурал площадью примерно 2000 квадратных метров находится на улице Серебренниковской, 2А и 2Б.

«Задача художника в данном проекте собрать из сохранившихся фотоматериалов культурные страницы истории города», — рассказывает Анна Терешкова.

Иллюстрацию собрали из сохранившихся фотографий местности, культуры, хозяйства и жизни села Кривощёково. Художник вдохновлялся историческими кадрами Центрального района города, которые предоставил музей Новосибирска.

Напомним, что мэр Анатолий Локоть не поддержал идею отделения Академгородка от Новосибирска.