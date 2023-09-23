В Новосибирске ожидается штормовой ветер 23 сентября

В МЧС выпустили предупреждение о шторме.

Западно-Сибирский Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение для жителей Новосибирской области. В субботу, 23 сентября, регион подвергнется воздействию сильного штормового ветра, сопровождаемого интенсивными дождями, грозами и градом.

Прогнозируется, что скорость ветра увеличится до 17-22 м/с, а местами могут возникнуть порывы до 25 м/с. Это также будет сопровождаться значительным понижением температуры воздуха.

Сильный ветер создает риск для инфраструктуры и безопасности граждан. Возможны обрывы линий связи и электропроводов, падение аварийных деревьев, а также нарушения работы общественного транспорта, дорожных и коммунальных служб. Увеличится риск ДТП на дорогах, поэтому водителей просят соблюдать крайнюю осторожность.

Жителей также просят принять следующие меры предосторожности:

1. Закрыть форточки и окна в домах, особенно при сильных порывах ветра.

2. Убрать легкие предметы с балконов и подоконников, чтобы предотвратить их разлет ветром.

3. Быть осторожными с огнем, так как в условиях сильного ветра пожары могут распространяться быстрее.

Пешеходов просят не подходить к деревьям, эстакадам, рекламным щитам, надземным трубопроводам и старым зданиям, чтобы избежать опасности от падающих предметов.