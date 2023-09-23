В Новосибирске ожидается штормовой ветер 23 сентября

В МЧС выпустили предупреждение о шторме.
Западно-Сибирский Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение для жителей Новосибирской области. В субботу, 23 сентября, регион подвергнется воздействию сильного штормового ветра, сопровождаемого интенсивными дождями, грозами и градом.
Прогнозируется, что скорость ветра увеличится до 17-22 м/с, а местами могут возникнуть порывы до 25 м/с. Это также будет сопровождаться значительным понижением температуры воздуха.
Сильный ветер создает риск для инфраструктуры и безопасности граждан. Возможны обрывы линий связи и электропроводов, падение аварийных деревьев, а также нарушения работы общественного транспорта, дорожных и коммунальных служб. Увеличится риск ДТП на дорогах, поэтому водителей просят соблюдать крайнюю осторожность.
Жителей также просят принять следующие меры предосторожности:
1. Закрыть форточки и окна в домах, особенно при сильных порывах ветра.
2. Убрать легкие предметы с балконов и подоконников, чтобы предотвратить их разлет ветром.
3. Быть осторожными с огнем, так как в условиях сильного ветра пожары могут распространяться быстрее.
Пешеходов просят не подходить к деревьям, эстакадам, рекламным щитам, надземным трубопроводам и старым зданиям, чтобы избежать опасности от падающих предметов.