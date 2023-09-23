В Новосибирской области потеплеет до +19 после первого снега

В Новосибирске синоптики рассказали о погоде после первого снега.

Снег сойдёт сразу после первого снегопада в Новосибирской области. Об этом в Западно-Сибирском УГМС сообщили VN.ru.

Как отмечают синоптики, 24 и 25 сентября Новосибирск накроет дождь и мокрый снег. Ночью 24 сентября температура будет колебаться от 0 до +5 градусов, а ночью — от +6 до +11 градусов. Это самая мощная волна холода в первом месяце осени.

В ночь на 25 сентября стоит ожидать похолодания до -1...+4 градусов. Однако днём столбик термометра достигнет +7...+12 местами, до +17 градусов.

По словам начальника отдела метеопрогнозов УГМС Натальи Кичановой, со вторника осадки станут выпадать реже: один день солнечный, другой — дождливый.

Ночью 26 и 27 сентября температура составит от +2 до +7, а днём — от +14 до +19 градусов.

В конце месяца снова начнёт холодать, но снегопада и минусовых температур не ожидается. Среднесуточная температура в Новосибирской области в сентябре — +7 градусов.

Напомним, что 23 сентября в Новосибирске наступил день осеннего равноденствия. Сегодня день сравняется с ночью — продолжительность составит около 12 часов.