Армагеддон: NASA назвало дату конца света

Дату гибели всего живого на планете Земля современные учёные вычислили исключительно с помощью научных методик, не имеющих ничего общего с эзотерикой, магией и астрологией.

Тема «конца света» обсуждается мировым сообществом постоянно и является прекрасным инструментом для привлечения внимания к псевдонаукам. Однако на этот раз к прогнозам армагеддона присоединились учёные. Поиск гибельной даты они затеяли в рамках исследования космического пространства (NASA) ради поиска жизни на экзопланетах.

Объединённые усилия двух мировых светил японского специалиста Казуми Озаки из Toho University и его американского коллеги по проекту Nexus for Exoplanet System Science (NExSS) Кристофере Рейнхарда привели к шокирующим выводам о дате гибели всего живого на нашей планете и причинах этой события (их научный труд уже опубликован в журнале «Nature Geoscience»), сообщил портал TechInsider.ru.

Согласно научным выводам, Земному шару осталось ни много, ни мало, но менее 1,5 млрд лет жизни. По окончании этого срока, уверяют учёные, атмосфера на Земле исчезнет, проще говоря, дышать человечеству будет нечем.

Причину эксперты видят в стремительной активизации солнечной радиации. Под её воздействием произойдет фотохимическая дестабилизация насыщенной кислородом атмосферы Земли и резкий сдвиг содержания кислорода в атмосфере до очень низких значений, что сделает невозможной жизнь. При это они отметили, что текущие климатические изменения могут как приблизить, так и отдалить дату гибели Земного шара.