Первоначальные прогнозы на сроки и условия окончания СВО спустя 19 месяцев боевых действий претерпели значительные экспертные корректировки. Портал «Сиб.фм» публикует подборку свежих комментариев на эту животрепещущую тему.

Взгляд политиков, аналитиков и военных корреспондентов на ход и финал специальной военной операции на Украине значительно поменялся относительно «бодрого старта». На практике всё оказалось не так просто и быстро, как было запланировано в феврале 2022 года.

По единодушному мнению, аналитиков и военных экспертов, раньше можно было рассматривать мягкие условия для Украины. Но спустя 19 месяцев боевых действий и безрезультатных попыток сесть за стол мирных переговоров ситуация приближается к окончательной и бесповоротной капитуляции Незалежной: «Контрнаступление ВСУ буквально истощило украинские ряды. В связи с этим боевые действия, вероятнее всего, завершатся, когда Киеву будет некого отправлять в бой. Военкор заявил, что СВО завершится, когда у ВСУ закончатся резервы», предположил военный корреспондент Александр Сладков в недавней беседе с изданием «Говорит Москва».

С ним согласны и некоторые западные эксперты. Так, бывший американский морпех-разведчик, работавший инспектором ООН по вооружениям в Ираке (известен как критик внешней политики США на Ближнем Востоке) Скотт Риттер считает, что «СВО окончится победой российской армии, украинские военнослужащие капитулируют, а причиной станут истощенные резервы Вооруженных сил Украины и в ближайшее время украинская сторона будет вынуждена прийти к переговорам».